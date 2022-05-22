Полузащитник сборной Португалии в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом»

«Милан» близок к подписанию Ренату Саншеша, выступающего за французский «Лилль» и сборную Португалии.

Длительные переговоры близки к завершению. На следующей неделе стороны проведут заключительную встречу, после чего соглашение будет подписано, сообщает TuttoMercatoWeb. Сумма трансфера 24-летнего португальца, по данным источника, составит порядка 30 млн евро. Интерес к игроку также проявляли туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

Ренату Саншеш отыграл 32 матча за «Лилль» во всех турнирах сезона. На счету центрального полузащитника 2 гола и 5 результативных передач.