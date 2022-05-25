Жиру: «Только Златан мог выйти на награждение с сигарой»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал французским СМИ о праздновании победы в Серии А.

В воскресенье «Милан» обыграл «Сассуоло» (3:0), впервые за 11 лет став победителем чемпионата Италии.

«Мы были словно дома, нас поддерживали 18 тысяч болельщиков. Приём был грандиозным, все очень ждали эту победу. Мы здорово отпраздновали в раздевалке. Все раскурили сигары, но только Златан [Ибрагимович] вышел с ней прямо на вручение трофея. Только он мог позволить себе такое», – рассказал Жиру в интервью L'Équipe.

По итогам сезона «Милан» опередил «Интер» на два очка. Третье место осталось за «Наполи».