«Милан» стремится продлить контракт Леау - португалец оценивается в 100 миллионов евро

Португальский нападающий Леау является творцом очень многих успехов «Милана» в текущем сезоне. В «Милане» осознают его ценность для клуба, а потому стремятся продлить контракт, который истекает в 2024 году.

К Леау уже зачастили гонцы из других клубов, очень активны селекционеры «ПСЖ», и потому «Милан» стремится заручиться его услугами на продолжительный срок, чтобы хотя бы заработать в случае продажи.

Руководство клуба оценивает Леау в настоящий момент в 100 миллионов евро - и, если клуб выиграет чемпионат, эта цена может еще и возрасти, уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.