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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» стремится продлить контракт Леау - португалец оценивается в 100 миллионов евро

19 Мая 2022 • 05:02 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

Португальский нападающий Леау является творцом очень многих успехов «Милана» в текущем сезоне. В «Милане» осознают его ценность для клуба, а потому стремятся продлить контракт, который истекает в 2024 году.

К Леау уже зачастили гонцы из других клубов, очень активны селекционеры «ПСЖ», и потому «Милан» стремится заручиться его услугами на продолжительный срок, чтобы хотя бы заработать в случае продажи.

Руководство клуба оценивает Леау в настоящий момент в 100 миллионов евро - и, если клуб выиграет чемпионат, эта цена может еще и возрасти, уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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САССУОЛО МИЛАН
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