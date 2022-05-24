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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Ибрагимович должен остаться»

24 Мая 2022 • 05:20 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Милан» стал чемпионом Италии, и многих волнует, что будет делать Златан Ибрагимович - повесит бутсы на гвоздь или останется еще на год. Бывшая звезда итальянского суперклуба, Алессандро Костакурта, считает, что шведский бомбардир еще способен играть на высоком уровне, несмотря на то, что ему скоро исполнится 41 год.

- Я на его месте попробовал бы выступать только в менее важных матчах, хотя, зная его, понимаю - он не согласится. Но если «Милан» не купит никого в нападении, а будут лишь Жиру и Ориги, то ему тоже есть смысл остаться. Уверен, что он смог бы играть на высоком уровне хотя бы двадцать матчей в сезоне, - цитирует Костакурту ITASportPress.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта
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