Тео Эрнандес: «Мальдини и Пиоли изменили меня как игрока и человека»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о вкладе в своё развитие главного тренера Стефано Пиоли и технического директора Паоло Мальдини.

Сегодня «Милан» отпраздновал своё первое за 11 лет чемпионство в Серии А, и 24-летний француз сыграл одну из ключевых ролей в этом успехе.

«Пиоли – невероятный тренер, – рассказывает Эрнандес в интервью DAZN, – он изменил меня как игрока и как человека. Спасибо ему, благодаря его работе мы выиграли этот титул.

Когда я приехал сюда, мне было очень трудно защищаться. Но я постоянно тренировался, а Паоло Мальдини разговаривал со мной каждый день. Благодаря вкладу Мальдини, тренера и товарищей по команде я по-настоящему изменился», – заявил Тео, отметившийся 5 голами и 6 ассистами в 32 матчах завершившегося розыгрыша Серии А.