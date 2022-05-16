«Милан» выступил в поддержку футболиста, сделавшего каминг-аут

Пресс-служба «Милана» в социальных сетях поддержала 17-летнего форварда «Блэкпула» Джейка Дэниэлса, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Оставаться собой и быть счастливым — вот что важнее всего.

Мы поддерживаем тебя, Джейк Дэниэлс», — говорится в сообщении клуба.

Таким образом, молодой футболист стал первым профессиональным футболистом Великобритании с 1990 года, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Команда, цвета которой он защищает, выступает в Чемпионшипе. Этот сезон «Блэкпул» завершил на 16-м месте в турнирной таблице.