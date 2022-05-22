«Милан» выиграл чемпионат Италии в 19-й раз, столько же побед у «Интера»

«Милан» смог догнать «Интер» по количеству побед в Серии А.

Сегодня, 22 мая, «Милан» одержал гостевую победу над «Сассуоло» с крупным счетом 3:0. Эта победа позволила «россонери» выиграть чемпионат Италии сезона 2021/22, опередив «Интер» на два зачетных балла.

Для «Милана» победа в текущем сезоне стала 19-й в рамках итальянской Серии А, последний раз «красно-чёрные» выигрывали лигу в сезоне 2010/11. Столько же чемпионств у «Интера», который заработал свой 19-й трофей в прошлом сезоне.

Лидирует по данному показателю туринский «Ювентус», количество выигранных чемпионств у клуба — 36.