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Швайнштайгер до сих пор сожалеет о недопонимании с Моуринью

05 Февраля 2022 • 06:48 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

В 2015 году Бастиан Швайнштайгер оказался в «Манчестер Юнайтед», став первым немцем в истории клуба. Годом позже туда же пришел Жозе Моуринью - и его отношения с Бастианом сразу не сложились, португалец почему-то запретил приходившему в себя после травмы Швайнштайгеру тренироваться с основной командой, отправив его к молодежи, и вскоре немец сам решил уйти, когда у него появился вариант с МЛС. Он до сих пор не понимает, почему Моуринью поступил подобным образом, хотя позже Жозе публично признал, что был неправ в этой ситуации.

- Это был мой день рождения и прошел он странно. Моуринью не позволил мне переодеться в раздевалке, объявив, что отправляет меня в дубль. Я уважаю его, но это так и не смог понять. У нас было разное представление о профессионализме, в частности, о моем отношении к делу. Я всегда старался быть корректным и относиться к делу профессионально, и все-таки доказал это, даже тренируясь с дублем, - заявил Швайнштайгер, слова которого приводит forzaroma.info.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер
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