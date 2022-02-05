Швайнштайгер до сих пор сожалеет о недопонимании с Моуринью

В 2015 году Бастиан Швайнштайгер оказался в «Манчестер Юнайтед», став первым немцем в истории клуба. Годом позже туда же пришел Жозе Моуринью - и его отношения с Бастианом сразу не сложились, португалец почему-то запретил приходившему в себя после травмы Швайнштайгеру тренироваться с основной командой, отправив его к молодежи, и вскоре немец сам решил уйти, когда у него появился вариант с МЛС. Он до сих пор не понимает, почему Моуринью поступил подобным образом, хотя позже Жозе публично признал, что был неправ в этой ситуации.

- Это был мой день рождения и прошел он странно. Моуринью не позволил мне переодеться в раздевалке, объявив, что отправляет меня в дубль. Я уважаю его, но это так и не смог понять. У нас было разное представление о профессионализме, в частности, о моем отношении к делу. Я всегда старался быть корректным и относиться к делу профессионально, и все-таки доказал это, даже тренируясь с дублем, - заявил Швайнштайгер, слова которого приводит forzaroma.info.