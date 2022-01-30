У де Хеа могут возникнуть проблемы при новом тренере, считают близкие к «Манчестер Юнайтед» эксперты

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отлично выступает в текущем сезоне, это подтверждает соответствующая статистика, но даже это не гарантирует ему будущее в команде Ральфа Рангника. Контракт с де Хеа, по которому он зарабатывает более 400 тысяч евро в неделю, истекает летом, и немецкий специалист считает, что за эти деньги голкипер должен уметь кое-что еще, а не только ловить мячи, пусть испанец действительно исключительно хорош в этом компоненте.

Как сообщается в публикации Manchester Evening News, Рангник хочет изменить рисунок игры «МЮ», а для этого ему нужен голкипер, уверенно играющий ногами и вне своих непосредственных владений (похожая история с приходом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», когда он также сразу начал искать соответствующего его видениям голкипера). Де Хеа же этим похвастать не может, а потому с продлением его контракта могут возникнуть проблемы.

Впрочем, тут важно и то, останется ли Рангник у руля клуба, или он в итоге освободит место более именитому специалисту.