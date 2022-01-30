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«Манчестер Юнайтед» отстранил от команды Гринвуда, которого подозревают в насилии

30 Января 2022 • 19:12 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

«Манчестер Юнайтед» опубликовал еще одно официальное заявление касательно ситуации вокруг вингера Мэйсона Гринвуда, который был обвинен в проявлении насилия по отношению к своей девушке. Клуб подтвердил, что отстранил молодого футболиста от команды на время разбирательств.

«Гринвуд не вернется к тренировкам и не будет принимать участие в официальных матчах до выяснения дела», - говорится в сообщении, появившемся на сайте манкунианцев.

Напомним, что пассия англичанина ранее опубликовала фото с побоями, а также аудиозапись, на которой можно услышать, как Гринвуд (личность пока точно не установлена) принуждает ее силой к интимной близости.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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