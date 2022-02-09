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Рангник пояснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с «Бёрнли»

09 Февраля 2022 • 00:06 Комментировать
Бёрнли
1:1
Манчестер Юнайтед
6.10 4.15 1.62
2-й тайм

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не любит оставаться на скамейке запасных, но именно это с ним и произошло в поединке с «Бёрнли». Поэтому наставнику команды Ральфу Рангнику пришлось дополнительно пояснять, почему он не стал ставить Роналду в основу.

- Опыт игр с «Бёрнли» показывает, что в начале игры приходится много бегать и искать мяч. Такой футбол больше подходит Эдинсону Кавани, поэтому я выпустил в стартовом составе именно его, - приводит слова специалиста Manchester Evening News.

Следить за событиями матча между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед» можно по лайв-ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Идет 91 минута Вест Хэм 1:0 Уотфорд 1.50 4.20 6.70
Идет 89 минута Ньюкасл 3:1 Эвертон 2.40 3.30 3.05
Идет 74 минута Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед 6.10 4.15 1.62
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
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Сегодня, 09 Февраля
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