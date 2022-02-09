Рангник пояснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с «Бёрнли»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не любит оставаться на скамейке запасных, но именно это с ним и произошло в поединке с «Бёрнли». Поэтому наставнику команды Ральфу Рангнику пришлось дополнительно пояснять, почему он не стал ставить Роналду в основу.

- Опыт игр с «Бёрнли» показывает, что в начале игры приходится много бегать и искать мяч. Такой футбол больше подходит Эдинсону Кавани, поэтому я выпустил в стартовом составе именно его, - приводит слова специалиста Manchester Evening News.

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