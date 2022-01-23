Роналду сумел заставить игроков «МЮ» менять привычки - они теперь отказываются от сахара

Давление, которое оказывает Криштиану Роналду на своих партнеров по команде, начинает приносить результаты. Как сообщает The Athletic, некоторые из футболистов команды начали прислушиваться к рекомендациям португальца, изменив свою манеру питания.

В частности, речь идет об отказе от сахара при употреблении горячих напитков - речь, разумеется, о чае и кофе. Ранее в прессе активно муссировалась информация о том, что у Роналду возникают конфликты с молодыми игроками, не желающими тщательно следить за спортивным режимом, и, попросту говоря, вкалывать - португалец считает, что работа в тренажерном зале крайне важна для профессионального спортсмена.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, на его счету уже четырнадцать голов во всех турнирах в этом сезоне.