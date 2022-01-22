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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом»

22 Января 2022 • 23:49 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
5.20 4.15 1.60
08.02 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от домашней победы против лондонского «Вест Хэма». Напомним, «красные дьяволы» вырвали победу в концовке встречи благодаря голу Маркуса Рэшфорда.

«Еще одна важная победа перед паузой в Премьер-лиге, еще один шаг к нашим целям. Дорога полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы болельщики гордились нами. Вперёд, «дьяволы», – написал Роналду в своём «Инстаграм».

Отметим, что в этом матче Роналду вышел на поле в стартовом составе, но не смог отличиться ни одним голевым действием. Это уже третий подряд подобный матч для португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
окончен Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 2.95 3.00 2.65
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 2.00 3.65 3.65
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 11.50 5.70 1.27
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23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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