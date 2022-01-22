Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от домашней победы против лондонского «Вест Хэма». Напомним, «красные дьяволы» вырвали победу в концовке встречи благодаря голу Маркуса Рэшфорда.

«Еще одна важная победа перед паузой в Премьер-лиге, еще один шаг к нашим целям. Дорога полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы болельщики гордились нами. Вперёд, «дьяволы», – написал Роналду в своём «Инстаграм».

Отметим, что в этом матче Роналду вышел на поле в стартовом составе, но не смог отличиться ни одним голевым действием. Это уже третий подряд подобный матч для португальца.