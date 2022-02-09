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У Роналду ни одного результативного действия в 2022 году

09 Февраля 2022 • 11:18 Комментировать
Бёрнли
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Для форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду неудачно начался 2022 год. Португальский нападающий почти за полтора месяца не смог отметиться результативными действиями.

В новом году 37-летний бомбардир принял участие в пяти встречах – против «Вулверхэмптона», «Брентфорда», «Вест Хэма», «Мидлсбро» и «Бёрнли».

Матч с «Бёрнли» состоялся во вторник, 8 февраля, и завершился вничью со счетом 1:1. По итогам встречи Роналду признали худшим игроком в составе «красных дьяволов».

В этом сезоне АПЛ на счету КриРо восемь забитых мячей и три ассиста в 19 проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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