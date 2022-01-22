«Боруссия» Дортмунд хочет купить Далота

Дортмундская «Боруссия» всерьёз нацелилась на приобретение защитника «Манчестер Юнайтед» Диого Далота. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», португалец мог оказаться в Дортмунде прошлым летом, однако сделка не состоялось.

Тем не менее, «Боруссия» хочет снова попытаться подписать защитника этой зимой. Но как сообщает Фабрицио Романо, игрок сейчас усердно работает над тем, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед». При Ральфе Рангнике футболист является неприкасаемым игроком основы.

В этом сезоне Далот провёл 12 матчей за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием.