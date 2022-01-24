Ремзи может оказаться в «Бёрнли»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Ремзи в скором времени может вернуться в АПЛ и стать игроком «Бёрнли». По сообщениям The Sun, клуб готов взять валлийца в аренду до конца нынешнего сезона.

Отметим, что ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Ремзи, скорее всего, покинет клуб в январское трансферное окно. Ранее интерес к футболисту проявляли «Рома» и «Ньюкасл».

Напомним, что большую часть нынешнего сезона Ремзи пропустил из-за травмы. На данный момент на его счету 3 матча в чемпионате Италии, где валлиец не отметился ни одним результативным действием.