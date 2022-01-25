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«Кристал Пэлас» настаивает на аренде ван де Бека

25 Января 2022 • 21:47 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

Полузащитник Донни ван де Бек перешёл из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году за 46 миллионов евро, но манчестерская сказка голландца оказалась менее красочной, чем он её себе представлял. Виной всему является нехватка игрового времени. Ван де Бек был второстепенным, но всё же важным игроком при Уле Гуннаре Сульшере,  и тенденция продолжается после прихода в «МЮ» Ральфа Рангника. 

Амбиции голландца выше, чем ему предлагает тренерский штаб «красных дьяволов», и за ситуацией следит ряд клубов. 

Наиболее настойчивым претендентом на аренду является «Кристал Пэлас», который занимает 13-е место в АПЛ. Клуб из пригорода Лондона заинтересован в аренде.

Ральф Рангник, в свою очередь, не горит желанием отдавать ван де Бека, видя в нём игрока, который сможет дать качественную глубину состава. 

В сезоне 2021/22 Донни ван де Бек появлялся на поле 13 раз и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2022
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