«МЮ» не даст «Севилье» выкупить Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» не стал включать в арендное соглашение Антони Марсьяля с «Севильей» опцию выкупа. Фабрицио Романо в «Твиттере» сообщил, что руководство «красных» дьяволов не спешит расставаться с игроком на постоянной основе, так как хочет, чтобы его судьбу решил новый тренер.

Напомним, что Ральф Рангник, возглавляющий команду с осени 2021 года, является временным тренером. По окончанию сезона немец займёт консультационную должность в структуре «Манчестер Юнайтед».

Главными претендентами на пост тренера «красных дьяволов» в следующем сезоне являются Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино.