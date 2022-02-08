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«МЮ» готов платить Араухо 10 миллионов евро в год

08 Февраля 2022 • 00:37 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.05 1.57
Через 21 ч. 53 мин.

«Манчестер Юнайтед» продолжает переманивать защитника «Барселоны» Рональда Араухо к себе. Более того, клуб уже связался с представителями футболиста и раскрыл сумму, которую готов платить.

Если уругваец все же согласится на предложение манкунианцев, то его зарплата будет составлять десять миллионов евро в год. Впрочем, сам Араухо не собирается требовать у каталонцев такой же годовой оклад. Он готов пойти на уступки и согласовать более скромный трудовой договор со своим нынешним клубом, сообщает портал FootballTransferNews со ссылкой на испанскую прессу.

Отметим, что действующее соглашение защитника с «сине-гранатовыми» истекает через шесть месяцев. Кроме «МЮ», за ситуацией активно следят «Челси» и «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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