«МЮ» готов платить Араухо 10 миллионов евро в год

«Манчестер Юнайтед» продолжает переманивать защитника «Барселоны» Рональда Араухо к себе. Более того, клуб уже связался с представителями футболиста и раскрыл сумму, которую готов платить.

Если уругваец все же согласится на предложение манкунианцев, то его зарплата будет составлять десять миллионов евро в год. Впрочем, сам Араухо не собирается требовать у каталонцев такой же годовой оклад. Он готов пойти на уступки и согласовать более скромный трудовой договор со своим нынешним клубом, сообщает портал FootballTransferNews со ссылкой на испанскую прессу.

Отметим, что действующее соглашение защитника с «сине-гранатовыми» истекает через шесть месяцев. Кроме «МЮ», за ситуацией активно следят «Челси» и «Сити».