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Будущий генеральный директор «МЮ» опасается критики

24 Января 2022 • 19:50 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
5.90 4.30 1.53
08.02 23:00

Будущий генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд заявил, что опасается критики английской прессы. Ему уже приходилось наблюдать за тем, как пресса разносила нынешнего директора клуба Эда Вудворда.

Во избежание критики Арнольд уже успел пообщаться с одним из главных экспертов – Гари Невиллом, который не стесняется разбрасываться словами в адрес членов команды и тренерского штаба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Также отмечается, что в будущем Арнольд намерен пообщаться и с другими бывшими футболистами «Манчестер Юнайтед», которые ныне работают экспертами на телевидении.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ричард Арнольд
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