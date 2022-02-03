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«Манчестер Юнайтед» вернёт болельщикам деньги за футболки Гринвуда

03 Февраля 2022 • 14:51 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
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08.02 23:00

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что клуб вернёт болельщикам деньги за приобретённые футболки Мэйсон Гринвуда. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Отметим, что ранее «красные дьяволы» убрали со своего официального сайта всю продукцию с именем Гринвуда. Вчера появилась информация, что футболиста выпустили под залог до выяснения обстоятельств.

Ранее Гринвуда обвинили в избиении и изнасиловании своей девушки. Потом полиция Манчестера добавила к перечню этих обвинений угрозы в убийстве. В этом сезоне на счету Гринвуда 5 голов и одна результативная передача в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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