Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани наверняка покинет команду летом по истечении срока трудового договора с манкунианцами. Правда, футболист отправится не в Аргентину, как сообщалось различными источниками ранее.

На самом деле 34-летний игрок даже не рассматривал вариант с «Ривер Плейт», где ему пророчили вакантное место после ухода Хулиана Альвареса в «Сити». Подобными сведениями у себя в «Твиттере» поделился журналист Фабрицио Романо. Приоритет уругвайца – остаться в Европе, а именно перебраться в испанский чемпионат.

Стоит добавить, что в январе Кавани также сватали в «Барселону», но главный тренер «МЮ» Ральф Рангник с самого начала заблокировал подобный расклад событий.