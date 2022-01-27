Трансфер Райса обойтись «МЮ» в 120 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Как сообщает Manchester Evening News, трансфер англичанина следующим летом может обойтись «красным дьяволам» в 120 миллионов евро.

Также источник добавляет, что приобретение центрального полузащитника является главным приоритетом для «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Если трансфер Райса за 120 миллионов всё же состоится, то эта сделка может стать первой и последней для «манкунианцев» грядущим летом.

На счету Деклана Райса 1 гол и 4 голевые передачи в этом сезоне чемпионата Англии. Напомним, что полузащитник является воспитанником лондонского «Челси».