EA убрала карточки Гринвуда из FIFA 22

Компания Electronic Arts убрала карточки нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда из игры FIFA 22. Такое решение было принято на фоне обвинений к футболисту за изнасилование и избиение своей девушки.

Отметим, что ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок до выяснения обстоятельств. Сам игрок был арестован полицией Манчестере и ожидает разбирательств.

Одним из первых игроков, которые отписались от Гринвуда в социальных сетях, стал португалец Криштиану Роналду. Также читать своего партнёра по команде в «Инстаграме» перестал испанский голкипер Давид де Хеа.