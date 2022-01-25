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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зарплата Роналду будет урезана, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в четверку лучших в АПЛ

25 Января 2022 • 06:15 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

Гонорары форварда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду могут пострадать, если его клуб по итогам сезона не пробьется в четверку лучших в турнирной таблице АПЛ. В таком случае его зарплата будет урезана на двадцать пять процентов. В настоящий момент она составляет 458 тысяч евро еженедельно.

Если «МЮ» пролетит мимо Лиги чемпионов, она упадет до 345 тысяч еженедельно, и, не исключено, что в таком случае Роналду будет искать возможность покинуть клуб, так как не раз подчеркивал, что нуждается в Лиге чемпионов.

В самых честолюбивых планах португальца - побитие рекорда легенды «Реала» Франиско Хенто, тот побеждал в Кубке чемпионов шесть раз, и Роналду жаждет хотя бы сравняться с ним, сообщает Daily Mail. Сейчас у него пять побед в главном клубном турнире Европы - одна с «МЮ» в 2008 и четыре с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
25 Января 2022 в 06:38
Вот истинная причина почему он так заботиться о месте в ЛЧ. А мы-то думали он заботиться о МЮ...
Теперь все встало на свои места.
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