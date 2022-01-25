Зарплата Роналду будет урезана, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в четверку лучших в АПЛ

Гонорары форварда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду могут пострадать, если его клуб по итогам сезона не пробьется в четверку лучших в турнирной таблице АПЛ. В таком случае его зарплата будет урезана на двадцать пять процентов. В настоящий момент она составляет 458 тысяч евро еженедельно.

Если «МЮ» пролетит мимо Лиги чемпионов, она упадет до 345 тысяч еженедельно, и, не исключено, что в таком случае Роналду будет искать возможность покинуть клуб, так как не раз подчеркивал, что нуждается в Лиге чемпионов.

В самых честолюбивых планах португальца - побитие рекорда легенды «Реала» Франиско Хенто, тот побеждал в Кубке чемпионов шесть раз, и Роналду жаждет хотя бы сравняться с ним, сообщает Daily Mail. Сейчас у него пять побед в главном клубном турнире Европы - одна с «МЮ» в 2008 и четыре с «Реалом».