Рэшфорд призвал игроков «МЮ» использовать победу над «Вест Хэмом» в качестве мотивации

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями о волевой победе своего клуба в домашнем матче против «Вест Хэма». Напомним, что именно гол англичанина на последних минутах принёс «красным дьяволам» минимальную победу со счётом 1:0.

«Очевидно, это очень важный мяч, и то, что он забит в самом конце, дарит особенные эмоции. Мы должны использовать эти ощущения от победы в дальнейшем», – заявил Рэшфорд на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что этот гол стал для Рэшфорда четвёртым в этом сезоне в чемпионате Англии. Также на счету англичанина одна голевая передача.