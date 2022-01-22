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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд призвал игроков «МЮ» использовать победу над «Вест Хэмом» в качестве мотивации

22 Января 2022 • 21:00 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
5.20 4.15 1.60
08.02 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями о волевой победе своего клуба в домашнем матче против «Вест Хэма». Напомним, что именно гол англичанина на последних минутах принёс «красным дьяволам» минимальную победу со счётом 1:0.

«Очевидно, это очень важный мяч, и то, что он забит в самом конце, дарит особенные эмоции. Мы должны использовать эти ощущения от победы в дальнейшем», – заявил Рэшфорд на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что этот гол стал для Рэшфорда четвёртым в этом сезоне в чемпионате Англии. Также на счету англичанина одна голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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