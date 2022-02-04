Лингард интересен «Ювентусу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард летом может перебраться в «Ювентус», в его услугах очень заинтересован наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. При этом Лингард может перебраться в Турин в качестве свободного агента, что наверняка импонирует менеджерам итальянского клуба, сообщает Calciomercato.

Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает уже летом, при этом клуб еще даже не инициировал переговоры о продлении. Да и на поле появляется он не очень часто, сыграв в чемпионате Англии в девяти матчах, в основном выходя на замену. В них Джесси забил два гола. Лингард является игроком сборной Англии, за нее он провел 32 матча, забив шесть голов.