Лингард: «С головой у меня всё хорошо»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал недавние слухи о том, что руководство клуба хотело отдать его в другую команду. Однако после того, как возникли проблемы с Гринвудом, в «МЮ» отказались от идеи расстаться с Лингардом, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Футболист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Мне рекомендовали взять отпуск в силу личных причин. Но я - профессионал, и с головой у меня все хорошо. Если ко мне обращаются, то я непременно отдаюсь делу на все сто процентов, - написал футболист в своем «Твиттере».

В текущем сезоне Лингард сыграл в девяти матчах в составе «МЮ», забив лишь два гола.