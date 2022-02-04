Мерсон: «МЮ» должен купить Райса»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон, выразил мнение, что Деклан Райс следующим летом должен оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что Райс уйдёт этим летом. Думаю, что он перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб будет готов заплатить за него деньги. «Челси» тоже может его купить, но у них в полузащите уже есть три невероятных игрока, которые доминируют практически в каждом матче», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что Райс является воспитанником лондонского «Челси». Когда игроку исполнилось 14 лет, «синие» сообщили англичанину, что ему придётся покинуть академию клуба.