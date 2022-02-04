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Мерсон: «МЮ» должен купить Райса»

04 Февраля 2022 • 19:15 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон, выразил мнение, что Деклан Райс следующим летом должен оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что Райс уйдёт этим летом. Думаю, что он перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб будет готов заплатить за него деньги. «Челси» тоже может его купить, но у них в полузащите уже есть три невероятных игрока, которые доминируют практически в каждом матче», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что Райс является воспитанником лондонского «Челси». Когда игроку исполнилось 14 лет, «синие» сообщили англичанину, что ему придётся покинуть академию клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Деклан Райс
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