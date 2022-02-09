Погба рад голу, но разочарован результатом

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отличился в матче с «Бёрнли», однако его гол не принес успеха - во втором тайме «МЮ» пропустил и был вынужден довольствоваться ничьей. Погба рад тому, что он забил - но расстроен потерянными очками.

- Это не тот результат, на который мы надеялись, но я, по крайней мере, вернулся на табло, - написал в «Твиттере» Погба.

Француз не забивал в английской Премьер-лиге более года - в последний раз он отличился 20 января прошлого года в матче с «Фулхэмом», который «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 2:1.