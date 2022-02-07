Рангник: «МЮ» не нужен «капитальный ремонт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не согласился с мнением, что его команда не прогрессирует в последнее время. По словам немецкого специалиста, матч с «Мидлсбро» был провальным лишь с точки зрения результата. Он заявил, что футболистам по силам исправить текущее положение в скором будущем, не прибегая при этом к кардинальной чистке состава.

«Нужен ли в «МЮ» «капитальный ремонт»? Нет, я так не думаю. Да, мы столкнулись с трудностями в прошлом поединке, но при этом продемонстрировали лучшие атакующие показатели в сезоне. Страдала реализация, но это поправимо», - рассказал Рангник на пресс-конференции в преддверии матча с «Бёрнли» в АПЛ, который состоится во вторник, 8 февраля.