Гринвуд арестован манчестерской полицией, он останется под стражей для допроса

Расследование до делу вингера «Манчестер Юнайтеда» Мэйсона Гринвуда, которого подозревают в насилии по отношению к своей девушке, начинает набирать обороты. После сбора всех необходимых сведений полиция Манчестера задержала молодого футболиста.

В заявлении говорится, что Гринвуд останется под стражей для допроса по открытому делу о случаях нанесения физических травм. Напомним, местные органы оперативно отреагировали на публикации пассии англичанина, которая выставила в сеть фото с побоями, а также аудиозапись одного из инцидентов.

Ранее «МЮ» отстранил Гринвуда от команды до того момента, пока не выяснятся все обстоятельства сложившейся ситуации.