Рангник получит более полмиллиона евро бонусами, если «МЮ» выйдет в Лигу чемпионов

Соглашаясь на предложение боссов «Манчестер Юнайтед», у немецкого тренера Ральфа Рангника появилась возможность неплохо заработать на должности наставника команды за отведенные ему месяцы работы. Помимо недельной зарплаты в размере почти 200 тысяч евро, в контракте специалиста прописаны несколько бонусов.

Один из таковых – премия за попадание «красных дьяволов» в Лигу чемпионов по итогам сезона. В случае выполнения поставленной задачи Рангник получил более полмиллиона евро, передает британское издание Daily Star.

Уточним, что летом Рангник должен перейти на роль консультанта в клубе, а на его место будет приглашен новый постоянный тренер.