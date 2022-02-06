​Роналду на грани самой затяжной «сухой» серии с 2010 года

Криштиану Роналду в последнее время не демонстрирует своей лучшей игры. В четырёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» звёздному португальцу не удавалось забить. Если Роналду не отметится голом в ближайшей игре, то он столкнётся с самой затяжной «сухой» личной серией с 2010 года. Тогда Роналду не забивал в пяти поединках кряду, будучи футболистом «Реала».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 8 февраля. Команда Уле Гуннара Сульшера будет играть против «Бёрнли» на выезде в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что в субботу, 5 февраля, Криштиану Роналду исполнилось 37 лет.