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​Роналду на грани самой затяжной «сухой» серии с 2010 года

06 Февраля 2022 • 17:41 Комментировать (2)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Криштиану Роналду в последнее время не демонстрирует своей лучшей игры. В четырёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» звёздному португальцу не удавалось забить. Если Роналду не отметится голом в ближайшей игре, то он столкнётся с самой затяжной «сухой» личной серией с 2010 года. Тогда Роналду не забивал в пяти поединках кряду, будучи футболистом «Реала».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 8 февраля. Команда Уле Гуннара Сульшера будет играть против «Бёрнли» на выезде в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что в субботу, 5 февраля, Криштиану Роналду исполнилось 37 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Matteo
06 Февраля 2022 в 17:47
Вот это камбэк. Сульшер успел уволиться, а потом вернуться в Мю вновь за один сезон )
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