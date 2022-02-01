«МЮ» не отпустил Хендерсона в «Уотфорд»

«Манчестер Юнайтед» не стал отпускать своего вратаря Дина Хендерсона в аренду в «Уотфорд», который недавно возглавил бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник посчитал, что англичанин может пригодиться команде в условиях коронавируса.

Ранее в прессе также появлялись слухи о возможном переходе Хендерсона в «Саутгемптон». Отметим, что англичанин лучше всего проявил себя, выступая на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» с 2018 по 2020 год.

В этом сезоне Хендерсон не провёл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. В основном футболист играл в кубковых матчах.