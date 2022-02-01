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«МЮ» не отпустил Хендерсона в «Уотфорд»

01 Февраля 2022 • 15:19 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.15 1.55
08.02 23:00

«Манчестер Юнайтед» не стал отпускать своего вратаря Дина Хендерсона в аренду в «Уотфорд», который недавно возглавил бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник посчитал, что англичанин может пригодиться команде в условиях коронавируса.

Ранее в прессе также появлялись слухи о возможном переходе Хендерсона в «Саутгемптон». Отметим, что англичанин лучше всего проявил себя, выступая на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» с 2018 по 2020 год.

В этом сезоне Хендерсон не провёл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. В основном футболист играл в кубковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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