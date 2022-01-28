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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Приехала на работу на автобусе, а уехала на Bugatti» - супруга Роналду рассказала о начале романа с ним

28 Января 2022 • 06:28 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Сервис Netflix снял документальный фильм о Джорджине Родригес, гражданской супруге Криштиану Роналду. В нем она рассказала о том, как познакомилась с одним из самых знаменитых футболистов в мире.

- Это был летний четверг. Я работала в магазине Gucci, и меня попросили задержаться на полчаса, якобы, должен был прийти еще один клиент. А когда я уже выходила из магазина, появился красивый высокий мужчина с ребенком и с группой друзей. Наши взгляды встретились и у меня заурчало в желудке. Он начал чаще заходить в магазин, а потом начал забирать меня с работы на своей Bugatti. Коллеги не могли поверить - приезжаю на работе на автобусе, а уезжаю на Bugatti!

Как-то он пригласил меня на ужин, но в тот вечер у меня была и деловая встреча. Я долго думала о том, как одеться, подобрала платье. Когда мы встретились, он был просто неотразим. Мы выпили шампанского, но затем я ушла, потому что у меня была деловая встреча. Но это даже было хорошо, потому что у нас обострилось желание увидеться снова. Так все и пошло, - рассказала Родригес.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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