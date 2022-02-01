Елагин: Таких, как Гринвуд, нужно изолировать, это садист

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд вляпался в крайне неприятный скандал с изнасилованием и избиением своей девушки. Многие считают, что он уже угробил свою карьеру - реакция общественности и клуба на произошедшее оказалась весьма резкой, Гринвуда отстранили от тренировок, а также «выпилили», аки «врага народа», из командного магазина и симулятора FIFA 2022.

Безжалостен к нему в своих оценках и известный комментатор Александр Елагин - в своем послании он не стесняется резких слов в адрес 20-летнего футболиста.

- Гринвуд – полный *** [дурак] и садист. Таких нужно изолировать, - приводит мнение Елагина телеграм-канал «Ну и ладненько».