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Елагин: Таких, как Гринвуд, нужно изолировать, это садист

01 Февраля 2022 • 23:27 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.15 1.55
08.02 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд вляпался в крайне неприятный скандал с изнасилованием и избиением своей девушки. Многие считают, что он уже угробил свою карьеру - реакция общественности и клуба на произошедшее оказалась весьма резкой, Гринвуда отстранили от тренировок,  а также «выпилили», аки «врага народа», из командного магазина и симулятора FIFA 2022.

Безжалостен к нему в своих оценках и известный комментатор Александр Елагин - в своем послании он не стесняется резких слов в адрес 20-летнего футболиста.

- Гринвуд – полный *** [дурак] и садист. Таких нужно изолировать, - приводит мнение Елагина телеграм-канал «Ну и ладненько».
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Александр Елагин Мэйсон Гринвуд
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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