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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван де Бек может уйти в аренду в лондонский клуб

25 Января 2022 • 16:09 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
02.02 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в скором времени может уйти в аренду. Фабрицио Романо сообщает у себя в «Твиттере», что в услугах нидерландца заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Валенсия».

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не желает отпускать игрока в аренду, но «Кристал Пэлас» будет давить до последнего. При этом, «Манчестер Юнайтед» не примет ни одного предложения, которое будет включать в себя опцию выкупа.

В этом сезоне ван де Бек провёл 8 поединков в чемпионате Англии, где сумел отличиться всего лишь одним забитым мячом. Слухи о его возможном уходе ходили с осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Донни ван де Бек
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