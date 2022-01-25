Ван де Бек может уйти в аренду в лондонский клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в скором времени может уйти в аренду. Фабрицио Романо сообщает у себя в «Твиттере», что в услугах нидерландца заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Валенсия».

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не желает отпускать игрока в аренду, но «Кристал Пэлас» будет давить до последнего. При этом, «Манчестер Юнайтед» не примет ни одного предложения, которое будет включать в себя опцию выкупа.

В этом сезоне ван де Бек провёл 8 поединков в чемпионате Англии, где сумел отличиться всего лишь одним забитым мячом. Слухи о его возможном уходе ходили с осени.