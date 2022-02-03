Намерение руководства «Манчестер Юнайтед» найти уборщика для клубного музея вызвало насмешки фанатов

Руководство «Манчестер Юнайтед» опубликовало объявление о поиске сотрудника на должность уборщика в командном музее. Работа это достаточно ответственная, ведь заботиться предстоит не только о кубках и медалях, но и о клубных реликтах, некоторые из которых датированы еще 19-м веком, сообщает The Sun.

Кроме того, соискателю работы надо быть готовым к тому, чтобы в самое краткое время обучиться работе гида и быть в состоянии провести экскурсию для желающих.

Однако объявление вызвало не только ожидаемые звонки, но и добродушные насмешки фанов, ведь последний свой трофей «Манчестер Юнайтед» добыл в 2016 году, в свете чего становится понятным, откуда столько пыли в музее...