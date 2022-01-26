«Манчестер Юнайтед» может устроить небольшую чистку состава в заключительные дни трансферного окна, если к ним обратятся с соответствующими предложениями. В частности, манкунианцы готовы продать защитника Алекса Теллеса, за которым следят «Интер» и «Милан».

По информации британского издания Daily Express, за 29-летнего футболиста «МЮ» потребует 15 миллионов евро. При этом, пока неизвестно, согласится ли отпускать бразильца Ральф Рангник, который не доверяет его конкуренту по позиции, Люку Шоу.

В текущем сезоне Теллес принял участие в 12 матчах «Юнайтед» во всех турнирах, сумев даже отметиться голом и результативной передачей.