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Лингард мог стать футболистом «Ниццы»

26 Января 2022 • 04:41 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

«Ницца» претендовала на услуги полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Однако в итоге руководство «Манчестер Юнайтед» запросило слишком высокую сумму за 29-летнего полузащитника, и «Ницца» была вынуждена отказаться от затеи, сообщает L'Equipe. Тем не менее, «МЮ» надо что-то предпринимать, потому что контракт Лингарда в конце сезона заканчивается, и он покинет команду в качестве свободного агента, что сулит клубу финансовые потери.

Лингард вошел в систему «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, но свой первый матч за команду провел лишь в августе 2014 года. С 2016 года он привлекается в сборную Англии, за которую сыграл в общей сложности 32 матча, забив в них шесть голов.

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Ницца Манчестер Юнайтед Джесси Лингард трансферы футбола - зима 2022
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