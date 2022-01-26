Лингард мог стать футболистом «Ниццы»

«Ницца» претендовала на услуги полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Однако в итоге руководство «Манчестер Юнайтед» запросило слишком высокую сумму за 29-летнего полузащитника, и «Ницца» была вынуждена отказаться от затеи, сообщает L'Equipe. Тем не менее, «МЮ» надо что-то предпринимать, потому что контракт Лингарда в конце сезона заканчивается, и он покинет команду в качестве свободного агента, что сулит клубу финансовые потери.

Лингард вошел в систему «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, но свой первый матч за команду провел лишь в августе 2014 года. С 2016 года он привлекается в сборную Англии, за которую сыграл в общей сложности 32 матча, забив в них шесть голов.