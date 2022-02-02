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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сестра Роналду закрыла магазин одежды на Мадейре

02 Февраля 2022 • 08:51 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
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08.02 23:00

Несмотря на то, что Криштиану Роналду - вполне обеспеченный человек, который мог бы содержать всю свою родню, на самом деле его близкие не ждут манны небесной, а зарабатывают на жизнь сами. Так, одна из сестер Криштиану, Элма Авейру, в течение пятнадцати лет владела магазинчиком по продаже одежды на родном острове CR7, Мадейре, но сейчас закрывает его.

Впрочем, это происходит не по причине убыточности бизнеса - по крайней мере, сама Элма заверила, что у нее есть более важные проекты, на которые просто не хватает времени, следовательно, чем-то пришлось пожертвовать. Как уточняет издание AS, у нее есть планы по ювелирному делу, а также по раскрутке собственной марки шампанского.

Надо заметить, что это уже не первый магазин, который вынуждены закрыть близкие Роналду. Примерно год назад таким же образом был закрыт семейный ресторан на Мадейре, а в 2020 то же самое произошло с бутиками на рынке в Виламуре, Алгарве. А еще ранее, несколько лет назад, уже сам Криштиану закрыл бутики в престижном районе Лиссабона.

Но это, как уже было отмечено, не всегда означает, что бизнес идет плохо - наоборот, семья переключается на более важные и значимые проекты, в особенности с приобретением недвижимости и отелей, а также духи, солнечные очки, джинсы, обувь. Все, что «уходит».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ars1987
02 Февраля 2022 в 09:41
Адмтны вы задрали с этим Пеналду! Обычным юзером зачем эта вся фигня про его семейство??? Футболом в ваших статьях и не пахнет. Вы совсем заклинили на этом человеке???
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