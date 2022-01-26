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Виейра настаивает на аренде ван де Бека в «Кристал Пэлас»

26 Января 2022 • 19:09 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Патрик Виейра всерьёз намерен заполучить к себе в состав полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» сообщил, что в данный момент клубы ведут активные переговоры об аренде игрока до конца сезона.

В ближайшее время обеим сторонам предстоит решить, в каком соотношении лондонский клуб будет покрывать зарплату нидерландца. Сообщается, что Патрик Виейра очень высоко ценит таланты ван де Бека, именно поэтому он определил футболиста главной целью своей команды на январское трансферное окно.

В этом сезоне на счету ван де Бека 1 гол в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Донни ван де Бек
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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