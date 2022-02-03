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У «МЮ» появится новый спонсор на тренировочной форме - он будет платить больше, чем получают «Интер» и «Милан» за рекламу на своём игровом комплекте

03 Февраля 2022 • 23:14 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.10 1.55
08.02 23:00

В четверг в британской прессе появилась информация о заключении сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и компанией Tezos, которая теперь станет одним из спонсоров клуба. Логотип американской организации будет размещен на тренировочной форме команды, а за подобную рекламу манкунианцы будут получать 20 миллионов евро в год.

Примечательно, что эта сумма в разы превышает средние показатели выплат в европейских чемпионатах. Например, итальянские гранды «Интер» и «Милан» получают гораздо меньше за рекламу спонсоров на основном, игровом комплекте формы. Согласно данным, предоставленным изданием Calcio e Finanza, «красно-черным» ежегодно выплачивают 10 миллионов евро (Emirates), а действующему чемпиону Серии А 16 миллионов (Socios).

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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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