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«МЮ» предлагает болельщикам бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

02 Февраля 2022 • 21:16 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.10 1.55
08.02 23:00

В «Манчестер Юнайтед» официально подтвердили, что каждый болельщик, желающий обменять оригинальную игровую форму с фамилией вингера Мэйсона Гринвуда, сможет сделать это бесплатно в фан-шопах или интернет магазине клуба. Фанатам будет предоставлены на выбор все футболки других игроков команды.

Связано это, как не трудно понять, с последними скандальными новостями – полиция Манчестера задержала Гринвуда по подозрению в насилии после опубликованных его девушкой фото и аудио в качестве доказательств.

Ранее «МЮ» уже отстранил молодого футболиста от коллектива, а компания EA Sports, например, убрала его из самого популярного симулятора FIFA 22.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
02 Февраля 2022 в 21:44
Тяжелое детство... Воспитан на "летающих бутсах" от САФа...
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