«МЮ» предлагает болельщикам бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

В «Манчестер Юнайтед» официально подтвердили, что каждый болельщик, желающий обменять оригинальную игровую форму с фамилией вингера Мэйсона Гринвуда, сможет сделать это бесплатно в фан-шопах или интернет магазине клуба. Фанатам будет предоставлены на выбор все футболки других игроков команды.

Связано это, как не трудно понять, с последними скандальными новостями – полиция Манчестера задержала Гринвуда по подозрению в насилии после опубликованных его девушкой фото и аудио в качестве доказательств.

Ранее «МЮ» уже отстранил молодого футболиста от коллектива, а компания EA Sports, например, убрала его из самого популярного симулятора FIFA 22.