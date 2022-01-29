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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Боссы «МЮ» не верят, что ван де Беку удастся доказать свою профпригодность в аренде в другом клубе АПЛ слухи

29 Января 2022 • 19:51 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы наконец-то сменить клубную прописку в поисках регулярной игровой практики. Голландец получил разрешение от руководства манкунианцев и от главного тренера команды Ральфа Рангника, а над сделкой по аренде работают сразу две команды АПЛ – «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Интересной информацией на этот счет поделилось британское издание Daily Express. Согласно предоставленным сведениям, боссы «МЮ» не верят, что ван де Беку удастся проявить себе в другом коллективе местного первенства. По их мнению, хавбеку не хватает физических данных, чтобы быть конкурентоспособным в силовом английском чемпионате. Именно этим объясняется и отсутствие игровых минут в составе «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Донни ван де Бек
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
29 Января 2022 в 20:28
И поэтому мы его не отпустим в аренду и пусть он гниёт глубоко в запасе-резюмировали боссы МЮ.
Л-логика(((
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