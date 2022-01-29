Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы наконец-то сменить клубную прописку в поисках регулярной игровой практики. Голландец получил разрешение от руководства манкунианцев и от главного тренера команды Ральфа Рангника, а над сделкой по аренде работают сразу две команды АПЛ – «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Интересной информацией на этот счет поделилось британское издание Daily Express. Согласно предоставленным сведениям, боссы «МЮ» не верят, что ван де Беку удастся проявить себе в другом коллективе местного первенства. По их мнению, хавбеку не хватает физических данных, чтобы быть конкурентоспособным в силовом английском чемпионате. Именно этим объясняется и отсутствие игровых минут в составе «красных дьяволов».