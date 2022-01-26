Марсьяль не стал отрицать, что останется в «Севилье» в следующем сезоне

Новичок «Севильи» Антони Марсьяль не стал отрицать, что в следующем сезоне может остаться в составе андалузского клуба. Отметим, что в арендном соглашении с «Манчестер Юнайтед», «Севилья» не прописала опцию выкупа, так как «красные дьяволы» хотят, чтобы судьбу Марсьяля решил новый тренер, который возглавит команду летом.

«Моя аренда в «Севилье» будет действовать до конца сезона. Но никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Я прибыл в «Севилью» из-за Лопетеги и Мончи. Я здесь для того, чтобы показать, на что способен», – цитирует Марсьяля Фабрицио Романо у себя в «Твиттере».