Руни: «В первые годы в «Манчестер Юнайтед» я закрывался дома и пил - только так я мог сбросить стресс»

Нападающий Уэйн Руни ворвался в большой футбол в шестнадцать лет, через год сыграл и забил за сборную Англию, а через два уже играл и в Лиге чемпионов. Но справиться со всем этим подростку было очень непросто. Во время презентации документального фильма Amazon о нем Руни признал - со стрессом он долгое время справлялся при помощи выпивки.

- Я не был готов, честно говоря, стать в 16 лет игроком АПЛ и сборной Англии. Есть футбол, а есть обратная сторона, напряжение, давление, я не был готов к этой стороне дела. Мне потребовалось очень много времени, чтобы привыкнуть к этому. Это как если бы вас бросили в среду, в которой вам некомфортно. В мои первые годы в «Манчестер Юнайтед» я закрывался в доме и никуда не выходил. Я просто пил, чтобы выкинуть весь стресс из головы. Это продолжалось примерно до рождения моего первого сына, Кая, - приводит слова Руни BBC Sport.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год.