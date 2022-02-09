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Магуайр рассказал, чего не хватило «МЮ» для победы над «Бёрнли»

09 Февраля 2022 • 10:02 Комментировать
Бёрнли
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Защитник и капитан «МЮ» Гарри Магуайр пообщался с представителями СМИ после поединка с «Бёрнли» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол за гостей забил полузащитник Поль Погба.

«В первой половине мы держали игру под контролем. Считаю, что «МЮ» обязан был выигрывать, если учесть все моменты, которые мы создали. Нужно было забивать второй гол, но по итогу мы пропустили и упустили победу. «МЮ» должен улучшить реализацию голевых моментов», - приводит слова Магуайра BBC Sport.

После этой осечки «красные дьяволы» опустились на пятое место, попустив вперед «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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