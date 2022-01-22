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Ширер прокомментировал победу «МЮ» над «Вест Хэмом»

22 Января 2022 • 21:47 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
5.20 4.15 1.60
08.02 23:00

Бывший нападающий «Ньюкасла» Аарон Ширер заявил, что «Вест Хэму» будет трудно принять поражение от «Манчестер Юнайтед». По словам англичанина, «красные дьяволы» уже не впервые добывают победу таким образом.

«Вест Хэму» будет трудно принять это поражение. Особенно после того, как команда старалась на протяжении всего матча. Это не первый и не последний раз, когда «МЮ» победил таким образом», – цитирует Ширера BBC.

Отметим, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» завершился победой «красных дьяволов» с минимальным счётом 1:0. Победный гол за хозяев забил англичанин Маркус Рэшфорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алан Ширер
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окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 1.92 3.80 3.80
Идет 78 минута Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 10.00 5.90 1.28
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